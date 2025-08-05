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mevETH Fiyatı (MEVETH)

Listelenmedi

mevETH (MEVETH) Canlı Fiyat Grafiği

$1.920,89
$1.920,89$1.920,89
-%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü mevETH (MEVETH) Fiyatı

mevETH (MEVETH), şu anda 1.920,89 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 122,84K USD piyasa değerine sahiptir. MEVETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

mevETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,13
mevETH 24 saatlik fiyat değişimi
63,95 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında mevETH (MEVETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, mevETH / USD fiyat değişimi, $ -22,088860621927.
Son 30 gün içerisinde, mevETH / USD fiyat değişimi, $ -462,5806620620.
Son 60 gün içerisinde, mevETH / USD fiyat değişimi, $ -410,8457158700.
Son 90 gün içerisinde, mevETH / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -22,088860621927-%1,13
30 Gün$ -462,5806620620-%24,08
60 Gün$ -410,8457158700-%21,38
90 Gün$ 0--

mevETH (MEVETH) Fiyat Analizi

En güncel mevETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.874,73
$ 1.874,73$ 1.874,73

$ 1.964,03
$ 1.964,03$ 1.964,03

$ 4.442,83
$ 4.442,83$ 4.442,83

--

-%1,13

-%41,61

mevETH (MEVETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 122,84K
$ 122,84K$ 122,84K

--
----

63,95
63,95 63,95

mevETH (MEVETH) Nedir?

MEV protocol serves as a sophisticated platform for Liquid Staking Receipt (LSR) management, designed to optimize Ethereum value through efficient staking and reward distribution. This contract leverages multiple core modules to achieve its objectives, including admin control, staking management, share vault updates, ERC4626 integration, withdrawal queues and omni-chain tokens.

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mevETH (MEVETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

mevETH (MEVETH) Token Ekonomisi

mevETH (MEVETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEVETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MEVETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MEVETH / VND
50.548.220,35
1 MEVETH / AUD
A$2.958,1706
1 MEVETH / GBP
1.440,6675
1 MEVETH / EUR
1.651,9654
1 MEVETH / USD
$1.920,89
1 MEVETH / MYR
RM8.125,3647
1 MEVETH / TRY
78.064,9696
1 MEVETH / JPY
¥280.449,94
1 MEVETH / ARS
ARS$2.606.359,5965
1 MEVETH / RUB
153.325,4398
1 MEVETH / INR
168.596,5153
1 MEVETH / IDR
Rp31.489.994,9616
1 MEVETH / KRW
2.660.509,4856
1 MEVETH / PHP
110.143,8326
1 MEVETH / EGP
￡E.93.067,1205
1 MEVETH / BRL
R$10.584,1039
1 MEVETH / CAD
C$2.631,6193
1 MEVETH / BDT
233.925,9842
1 MEVETH / NGN
2.928.185,5071
1 MEVETH / UAH
80.139,5308
1 MEVETH / VES
Bs242.032,14
1 MEVETH / CLP
$1.855.579,74
1 MEVETH / PKR
Rs543.074,0208
1 MEVETH / KZT
1.037.184,5555
1 MEVETH / THB
฿62.179,2093
1 MEVETH / TWD
NT$57.396,1932
1 MEVETH / AED
د.إ7.049,6663
1 MEVETH / CHF
Fr1.536,712
1 MEVETH / HKD
HK$15.059,7776
1 MEVETH / MAD
.د.م17.422,4723
1 MEVETH / MXN
$36.324,0299
1 MEVETH / PLN
7.088,0841
1 MEVETH / RON
лв8.413,4982
1 MEVETH / SEK
kr18.555,7974
1 MEVETH / BGN
лв3.246,3041
1 MEVETH / HUF
Ft662.591,7966
1 MEVETH / CZK
40.780,4947
1 MEVETH / KWD
د.ك585,87145
1 MEVETH / ILS
6.550,2349