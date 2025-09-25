MicDrop (MICDROP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%10,76 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%25,53 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MicDrop (MICDROP) canlı fiyatı --. MICDROP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MICDROP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MICDROP son bir saatte -%10,76 değişim gösterdi, 24 saatte +%25,53 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MicDrop (MICDROP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 69,94K$ 69,94K $ 69,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 69,94K$ 69,94K $ 69,94K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.999,049926 999.999.999,049926 999.999.999,049926

Şu anki MicDrop piyasa değeri $ 69,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MICDROP arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999999.049926. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 69,94K.