Micro AI (MAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,402931 24 sa Yüksek $ 0,412767 Tüm Zamanların En Yükseği $ 14,69 En Düşük Fiyat $ 0,13396 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,68

Micro AI (MAI) canlı fiyatı $0,404358. MAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,402931 ve en yüksek $ 0,412767 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 14,69, en düşük fiyatı ise $ 0,13396 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MAI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,58 ve son 7 günde -%13,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Micro AI (MAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 404,36K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 1.000.000,0

Şu anki Micro AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 404,36K.