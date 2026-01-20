Bugünkü MicrovisionChain Fiyatı

Bugünkü MicrovisionChain (SPACE) fiyatı $ 0,061029 olup, son 24 saatte % 4,96 değişim gösterdi. Mevcut SPACE / USD dönüşüm oranı SPACE başına $ 0,061029 şeklindedir.

MicrovisionChain, şu anda piyasa değeri açısından $ 417.295 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,84M SPACE şeklindedir. Son 24 saat içinde SPACE, $ 0,06075 (en düşük) ile $ 0,064892 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 37,54 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,06075 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPACE, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde -%21,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MicrovisionChain (SPACE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 417,30K$ 417,30K $ 417,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Dolaşım Arzı 6,84M 6,84M 6,84M Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

