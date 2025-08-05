MilkySwap (MILKY) Nedir?

MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics.

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MilkySwap (MILKY) Kaynağı Resmi Websitesi

MilkySwap (MILKY) Token Ekonomisi

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