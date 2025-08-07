MCLB Hakkında Daha Fazla Bilgi

Millennium Club Logosu

Millennium Club Fiyatı (MCLB)

Listelenmedi

Millennium Club (MCLB) Canlı Fiyat Grafiği

$0,656535
$0,656535$0,656535
+%6,001D
USD

Bugünkü Millennium Club (MCLB) Fiyatı

Millennium Club (MCLB), şu anda 0,656473 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MCLB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Millennium Club Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,98
Millennium Club 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MCLB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MCLB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Millennium Club (MCLB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Millennium Club / USD fiyat değişimi, $ +0,03701828.
Son 30 gün içerisinde, Millennium Club / USD fiyat değişimi, $ +0,3292196996.
Son 60 gün içerisinde, Millennium Club / USD fiyat değişimi, $ +0,1805308627.
Son 90 gün içerisinde, Millennium Club / USD fiyat değişimi, $ +0,0662587459978337.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03701828+%5,98
30 Gün$ +0,3292196996+%50,15
60 Gün$ +0,1805308627+%27,50
90 Gün$ +0,0662587459978337+%11,23

Millennium Club (MCLB) Fiyat Analizi

En güncel Millennium Club fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,613114
$ 0,613114$ 0,613114

$ 0,66685
$ 0,66685$ 0,66685

$ 0,748862
$ 0,748862$ 0,748862

-%0,06

+%5,98

-%8,45

Millennium Club (MCLB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Millennium Club (MCLB) Nedir?

$MCLB serves as the governance token of the Millennium Club DAO, enabling holders to participate in the decision-making processes that shape the future of the ecosystem. The initial issuance of MCLB tokens commenced with 50 million tokens, with approximately 38 million initially allocated to multisig wallets. Over time, the entire supply held in multisig wallets was burned, and an additional 3 million MCLB tokens were market bought and subsequently burned.

Millennium Club (MCLB) Token Ekonomisi

Millennium Club (MCLB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MCLB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

