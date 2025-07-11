MINE BTC Fiyatı (MINEBTC)
MINE BTC (MINEBTC), şu anda 0,01649705 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 181,47K USD piyasa değerine sahiptir. MINEBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MINE BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MINE BTC / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, MINE BTC / USD fiyat değişimi, $ -0,0130547145.
Son 90 gün içerisinde, MINE BTC / USD fiyat değişimi, $ -0,01771134008496392.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0,0000000000
|%0,00
|60 Gün
|$ -0,0130547145
|-%79,13
|90 Gün
|$ -0,01771134008496392
|-%51,77
En güncel MINE BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 MINEBTC / VND
₫434,11987075
|1 MINEBTC / AUD
A$0,0249105455
|1 MINEBTC / GBP
￡0,0120428465
|1 MINEBTC / EUR
€0,0140224925
|1 MINEBTC / USD
$0,01649705
|1 MINEBTC / MYR
RM0,0701124625
|1 MINEBTC / TRY
₺0,6626864985
|1 MINEBTC / JPY
¥2,4085693
|1 MINEBTC / RUB
₽1,2842953425
|1 MINEBTC / INR
₹1,414787008
|1 MINEBTC / IDR
Rp266,0814143615
|1 MINEBTC / KRW
₩22,660677821
|1 MINEBTC / PHP
₱0,931753384
|1 MINEBTC / EGP
￡E.0,816603975
|1 MINEBTC / BRL
R$0,0912286865
|1 MINEBTC / CAD
C$0,022435988
|1 MINEBTC / BDT
৳2,007361044
|1 MINEBTC / NGN
₦25,2634173995
|1 MINEBTC / UAH
₴0,690896454
|1 MINEBTC / VES
Bs1,86416665
|1 MINEBTC / CLP
$15,65570045
|1 MINEBTC / PKR
Rs4,6945655185
|1 MINEBTC / KZT
₸8,5654333305
|1 MINEBTC / THB
฿0,5356592135
|1 MINEBTC / TWD
NT$0,482043801
|1 MINEBTC / AED
د.إ0,0605441735
|1 MINEBTC / CHF
Fr0,0130326695
|1 MINEBTC / HKD
HK$0,129336872
|1 MINEBTC / MAD
.د.م0,1483084795
|1 MINEBTC / MXN
$0,308164894
|1 MINEBTC / PLN
zł0,0598842915
|1 MINEBTC / RON
лв0,071597197
|1 MINEBTC / SEK
kr0,157051916
|1 MINEBTC / BGN
лв0,0275500735
|1 MINEBTC / HUF
Ft5,638031808
|1 MINEBTC / CZK
Kč0,347757814
|1 MINEBTC / KWD
د.ك0,00503160025
|1 MINEBTC / ILS
₪0,0549351765