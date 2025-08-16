MINAR Hakkında Daha Fazla Bilgi

Miner Arena Logosu

Miner Arena Fiyatı (MINAR)

Listelenmedi

1 MINAR / USD Canlı Fiyatı:

$0,00800194
$0,00800194$0,00800194
%0,001D
mexc
USD
Miner Arena (MINAR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:59:11 (UTC+8)

Miner Arena (MINAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,422214
$ 0,422214$ 0,422214

$ 0,00799765
$ 0,00799765$ 0,00799765

--

--

-%50,01

-%50,01

Miner Arena (MINAR) canlı fiyatı $0,00800194. MINAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MINAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,422214, en düşük fiyatı ise $ 0,00799765 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MINAR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%50,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Miner Arena (MINAR) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 1,60M
$ 1,60M$ 1,60M

0,00
0,00 0,00

200.000.000,0
200.000.000,0 200.000.000,0

Şu anki Miner Arena piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MINAR arzı 0,00 olup, toplam arzı 200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,60M.

Miner Arena (MINAR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Miner Arena / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Miner Arena / USD fiyat değişimi, $ -0,0050616431.
Son 60 gün içerisinde, Miner Arena / USD fiyat değişimi, $ -0,0050760906.
Son 90 gün içerisinde, Miner Arena / USD fiyat değişimi, $ -0,015673481404016832.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0050616431-%63,25
60 Gün$ -0,0050760906-%63,43
90 Gün$ -0,015673481404016832-%66,20

Miner Arena (MINAR) Nedir?

Miner Arena is AI-POWERED play-to-earn NFT action-survival metaverse powered by $MINAR.

Miner Arena (MINAR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Miner Arena Fiyat Tahmini (USD)

Miner Arena (MINAR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Miner Arena (MINAR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Miner Arena için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Miner Arena fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MINAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Miner Arena (MINAR) Token Ekonomisi

Miner Arena (MINAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MINAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Miner Arena (MINAR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Miner Arena (MINAR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MINAR fiyatı, 0,00800194 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MINAR / USD güncel fiyatı nedir?
MINAR / USD güncel fiyatı $ 0,00800194. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Miner Arena varlığının piyasa değeri nedir?
MINAR piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MINAR arzı nedir?
Dolaşımdaki MINAR arzı, 0,00 USD.
MINAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MINAR, ATH fiyatı olan 0,422214 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MINAR fiyatı (ATL) nedir?
MINAR, ATL fiyatı olan 0,00799765 USD değerine düştü.
MINAR işlem hacmi nedir?
MINAR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MINAR bu yıl daha da yükselir mi?
MINAR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MINAR fiyat tahminine göz atın.
Miner Arena (MINAR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
08-15 15:35:00Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
08-15 11:48:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı
08-14 03:10:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasa değeri 4,2 trilyon doları aşarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-13 19:56:00Sektör Haberleri
Ethereum %9,53 artışla 4.700 dolara yükseldi

