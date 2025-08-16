Miner Arena (MINAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,422214 En Düşük Fiyat $ 0,00799765 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%50,01

Miner Arena (MINAR) canlı fiyatı $0,00800194. MINAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MINAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,422214, en düşük fiyatı ise $ 0,00799765 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MINAR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%50,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Miner Arena (MINAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,60M Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 200.000.000,0

Şu anki Miner Arena piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MINAR arzı 0,00 olup, toplam arzı 200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,60M.