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Mineral Vault I Security Token Fiyatı (MNRL)

Listelenmedi

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,999531
$0,999531$0,999531
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Mineral Vault I Security Token (MNRL) Fiyatı

Mineral Vault I Security Token (MNRL), şu anda 0,999531 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,28M USD piyasa değerine sahiptir. MNRL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Mineral Vault I Security Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,07
Mineral Vault I Security Token 24 saatlik fiyat değişimi
2,28M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Mineral Vault I Security Token (MNRL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Mineral Vault I Security Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0007046062224533.
Son 30 gün içerisinde, Mineral Vault I Security Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0197433360.
Son 60 gün içerisinde, Mineral Vault I Security Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mineral Vault I Security Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0007046062224533-%0,07
30 Gün$ +0,0197433360+%1,98
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Fiyat Analizi

En güncel Mineral Vault I Security Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,999243
$ 0,999243$ 0,999243

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

--

-%0,07

+%2,03

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,28M
$ 2,28M$ 2,28M

--
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2,28M
2,28M 2,28M

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Nedir?

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

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Mineral Vault I Security Token (MNRL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Token Ekonomisi

Mineral Vault I Security Token (MNRL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MNRL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MNRL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MNRL / VND
26.302,658265
1 MNRL / AUD
A$1,53927774
1 MNRL / GBP
0,74964825
1 MNRL / EUR
0,85959666
1 MNRL / USD
$0,999531
1 MNRL / MYR
RM4,22801613
1 MNRL / TRY
40,65092577
1 MNRL / JPY
¥146,931057
1 MNRL / ARS
ARS$1.363,61016675
1 MNRL / RUB
79,71259725
1 MNRL / INR
87,59889684
1 MNRL / IDR
Rp16.385,75147664
1 MNRL / KRW
1.382,47131672
1 MNRL / PHP
57,32310285
1 MNRL / EGP
￡E.48,41728164
1 MNRL / BRL
R$5,53740174
1 MNRL / CAD
C$1,36935747
1 MNRL / BDT
121,72288518
1 MNRL / NGN
1.523,67506109
1 MNRL / UAH
41,70043332
1 MNRL / VES
Bs122,942313
1 MNRL / CLP
$967,546008
1 MNRL / PKR
Rs283,30706664
1 MNRL / KZT
539,69676345
1 MNRL / THB
฿32,41479033
1 MNRL / TWD
NT$29,82600504
1 MNRL / AED
د.إ3,66827877
1 MNRL / CHF
Fr0,7996248
1 MNRL / HKD
HK$7,83632304
1 MNRL / MAD
.د.م9,05575086
1 MNRL / MXN
$18,83116404
1 MNRL / PLN
3,68826939
1 MNRL / RON
лв4,37794578
1 MNRL / SEK
kr9,65546946
1 MNRL / BGN
лв1,68920739
1 MNRL / HUF
Ft344,30844357
1 MNRL / CZK
21,24003375
1 MNRL / KWD
د.ك0,304856955
1 MNRL / ILS
3,3984054