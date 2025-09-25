MIRAI (MIRAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00038091 $ 0,00038091 $ 0,00038091 24 sa Düşük $ 0,00040145 $ 0,00040145 $ 0,00040145 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00038091$ 0,00038091 $ 0,00038091 24 sa Yüksek $ 0,00040145$ 0,00040145 $ 0,00040145 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03006566$ 0,03006566 $ 0,03006566 En Düşük Fiyat $ 0,00035444$ 0,00035444 $ 0,00035444 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,53 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,67 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,67

MIRAI (MIRAI) canlı fiyatı $0,00038542. MIRAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00038091 ve en yüksek $ 0,00040145 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MIRAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03006566, en düşük fiyatı ise $ 0,00035444 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MIRAI son bir saatte +%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,53 ve son 7 günde -%13,67 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MIRAI (MIRAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 385,42K$ 385,42K $ 385,42K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki MIRAI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MIRAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 385,42K.