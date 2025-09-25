Bugünkü canlı MIRAI fiyatı 0,00038542 USD. MIRAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. MIRAI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı MIRAI fiyatı 0,00038542 USD. MIRAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. MIRAI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

MIRAI Fiyatı (MIRAI)

Listelenmedi

1 MIRAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00038547
$0,00038547$0,00038547
-%3,501D
MIRAI (MIRAI) Canlı Fiyat Grafiği
MIRAI (MIRAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00038091
24 sa Düşük
$ 0,00040145
24 sa Yüksek

$ 0,00038091
$ 0,00040145
$ 0,03006566
$ 0,00035444
+%0,48

-%3,53

-%13,67

-%13,67

MIRAI (MIRAI) canlı fiyatı $0,00038542. MIRAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00038091 ve en yüksek $ 0,00040145 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MIRAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03006566, en düşük fiyatı ise $ 0,00035444 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MIRAI son bir saatte +%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,53 ve son 7 günde -%13,67 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MIRAI (MIRAI) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 385,42K
0,00
1.000.000.000,0
Şu anki MIRAI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MIRAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 385,42K.

MIRAI (MIRAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, MIRAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MIRAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000591250.
Son 60 gün içerisinde, MIRAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000915025.
Son 90 gün içerisinde, MIRAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0004554234101586316.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,53
30 Gün$ -0,0000591250-%15,34
60 Gün$ -0,0000915025-%23,74
90 Gün$ -0,0004554234101586316-%54,16

MIRAI (MIRAI) Nedir?

MIRAI is an AI-driven metaverse platform that offers interconnected world-building, dynamic AI interactions, HyperGen™ tech, and a marketplace for Synthetic Derivative RWAs. Using AI tech in our core offering, we're creating a metaverse and virtual economy for everyone. Whether you're a developer, a creator, or just curious, our platform provides the space to build, explore and invite others to your immersive creations.

MIRAI (MIRAI) Kaynağı

MIRAI Fiyat Tahmini (USD)

MIRAI (MIRAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MIRAI (MIRAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MIRAI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

MIRAI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MIRAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

MIRAI (MIRAI) Token Ekonomisi

MIRAI (MIRAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MIRAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MIRAI (MIRAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü MIRAI (MIRAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MIRAI fiyatı, 0,00038542 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MIRAI / USD güncel fiyatı nedir?
MIRAI / USD güncel fiyatı $ 0,00038542. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
MIRAI varlığının piyasa değeri nedir?
MIRAI piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MIRAI arzı nedir?
Dolaşımdaki MIRAI arzı, 0,00 USD.
MIRAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MIRAI, ATH fiyatı olan 0,03006566 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MIRAI fiyatı (ATL) nedir?
MIRAI, ATL fiyatı olan 0,00035444 USD değerine düştü.
MIRAI işlem hacmi nedir?
MIRAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MIRAI bu yıl daha da yükselir mi?
MIRAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MIRAI fiyat tahminine göz atın.
MIRAI (MIRAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

