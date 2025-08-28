MOANI (MOANI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0023588 $ 0,0023588 $ 0,0023588 24 sa Düşük $ 0,00371014 $ 0,00371014 $ 0,00371014 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0023588$ 0,0023588 $ 0,0023588 24 sa Yüksek $ 0,00371014$ 0,00371014 $ 0,00371014 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00371014$ 0,00371014 $ 0,00371014 En Düşük Fiyat $ 0,00179647$ 0,00179647 $ 0,00179647 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,29 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%15,76 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MOANI (MOANI) canlı fiyatı $0,00275591. MOANI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0023588 ve en yüksek $ 0,00371014 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOANI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00371014, en düşük fiyatı ise $ 0,00179647 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MOANI son bir saatte +%0,29 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,76 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MOANI (MOANI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,65M$ 1,65M $ 1,65M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 600.000.000,0 600.000.000,0 600.000.000,0

Şu anki MOANI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOANI arzı 0,00 olup, toplam arzı 600000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,65M.