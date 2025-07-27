MODALAI Fiyatı (MODALAI)
MODALAI (MODALAI), şu anda 0,00156895 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MODALAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MODALAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MODALAI / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, MODALAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0004896816.
Son 90 gün içerisinde, MODALAI / USD fiyat değişimi, $ -19,301796492274664.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0,0000000000
|%0,00
|60 Gün
|$ -0,0004896816
|-%31,21
|90 Gün
|$ -19,301796492274664
|-%99,99
En güncel MODALAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ModalAI is an innovative decentralized platform that focuses on intelligent music and micro-video creation and recommendation. By combining the most cutting-edge artificial intelligence technology with the decentralized concept of blockchain, ModalAI is committed to providing musicians, creators and listeners with a fair, transparent and vibrant ecosystem. The platform integrates multiple advanced artificial intelligence models, such as Transformer and GRU frameworks, which can generate and recommend personalized music works, ensuring that every creator can have their own space and unique voice on the platform. At the same time, ModalAI uses blockchain technology to ensure privacy protection during model training, protect the creative rights of independent musicians, and drive the decentralized architecture of the platform through token incentives. ModalAI's goal is not only to provide technical support for creators, but also to enable each participant to benefit fairly through a decentralized mechanism and promote the future development of music and narrative. Join ModalAI and redefine the way of creation and sharing with us.
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|1 MODALAI / VND
₫41,28691925
|1 MODALAI / AUD
A$0,002384804
|1 MODALAI / GBP
￡0,0011453335
|1 MODALAI / EUR
€0,0013336075
|1 MODALAI / USD
$0,00156895
|1 MODALAI / MYR
RM0,006620969
|1 MODALAI / TRY
₺0,0636209225
|1 MODALAI / JPY
¥0,23063565
|1 MODALAI / ARS
ARS$1,993570628
|1 MODALAI / RUB
₽0,12426084
|1 MODALAI / INR
₹0,135714175
|1 MODALAI / IDR
Rp25,720487688
|1 MODALAI / KRW
₩2,170046124
|1 MODALAI / PHP
₱0,089649803
|1 MODALAI / EGP
￡E.0,077035445
|1 MODALAI / BRL
R$0,008723362
|1 MODALAI / CAD
C$0,002133772
|1 MODALAI / BDT
৳0,191474658
|1 MODALAI / NGN
₦2,3953316545
|1 MODALAI / UAH
₴0,065644868
|1 MODALAI / VES
Bs0,188274
|1 MODALAI / CLP
$1,4873646
|1 MODALAI / PKR
Rs0,44495422
|1 MODALAI / KZT
₸0,853602937
|1 MODALAI / THB
฿0,050802601
|1 MODALAI / TWD
NT$0,046252646
|1 MODALAI / AED
د.إ0,0057580465
|1 MODALAI / CHF
Fr0,0012394705
|1 MODALAI / HKD
HK$0,012300568
|1 MODALAI / MAD
.د.م0,0140734815
|1 MODALAI / MXN
$0,0290726435
|1 MODALAI / PLN
zł0,0056639095
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лв0,0067621745
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kr0,014936404
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лв0,002604457
|1 MODALAI / HUF
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Kč0,0328067445
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د.ك0,00047852975
|1 MODALAI / ILS
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