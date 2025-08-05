MojitoSwap (MJT) Nedir?

MojitoSwap is the first audited decentralized exchange that comes with Automated Market Maker and a high APR. It provides users a safe environment for their assets and a place (we call them pool and bar) to potentially yield a high return.

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MojitoSwap (MJT) Kaynağı Resmi Websitesi

MojitoSwap (MJT) Token Ekonomisi

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