Mojo (MOJO) Nedir?

In the world of crypto, the original always holds the highest value. Think ​Cryptopunks, Ethereum, Bitcoin. The "first" always gets the spotlight, while ​subsequent creations are often viewed as "derivatives." Mojo is that original. ​The character that sparked Matt Furie’s entire creative journey. The first ​artwork in the portfolio of one of the greatest meme creators of all time. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced.

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Mojo (MOJO) Token Ekonomisi

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