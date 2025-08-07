Money On Chain (MOC) Nedir?

A token that can be staked on the Money On Chain protocol running on Rootstock blockchain , which can be used for governance and descentralized oracle (OMOC) competition.

Money On Chain (MOC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Money On Chain (MOC) Token Ekonomisi

Money On Chain (MOC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!