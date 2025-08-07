MONEYBEE (MONEYBEE) Nedir?

MoneyBee is a collectable memecoin on BASE that offers free automatic airdrops of Ethereum to all holders every 6 hours without staking or claiming needed. Mint an optional MoneyBee NFT from our collection of 1000 unique MoneyBees for membership to "The Hive" club, voting rights, and access to an additional seperate rewards pool just for NFT holders.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MONEYBEE (MONEYBEE) Kaynağı Resmi Websitesi

MONEYBEE (MONEYBEE) Token Ekonomisi

MONEYBEE (MONEYBEE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MONEYBEE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!