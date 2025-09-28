Moneybyte (MON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.03959354 $ 0.03959354 $ 0.03959354 24 sa Düşük $ 0.050284 $ 0.050284 $ 0.050284 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.03959354$ 0.03959354 $ 0.03959354 24 sa Yüksek $ 0.050284$ 0.050284 $ 0.050284 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.686511$ 0.686511 $ 0.686511 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.36% Fiyat Değişimi (1 Gün) +1.95% Fiyat Değişimi (7 G) -3.99% Fiyat Değişimi (7 G) -3.99%

Moneybyte (MON) canlı fiyatı $0.04971382. MON, son 24 saat içinde en düşük $ 0.03959354 ve en yüksek $ 0.050284 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.686511, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MON son bir saatte -0.36% değişim gösterdi, 24 saatte +1.95% ve son 7 günde -3.99% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Moneybyte (MON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 445.15K$ 445.15K $ 445.15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Dolaşım Arzı 8.95M 8.95M 8.95M Toplam Arz 32,200,000.0 32,200,000.0 32,200,000.0

Şu anki Moneybyte piyasa değeri $ 445.15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MON arzı 8.95M olup, toplam arzı 32200000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.60M.