Moon DAO (MOONEY) Nedir?

"MoonDAO's mission is to decentralize access to space. MoonDAO represents a decentralized, international, inclusive, and transparent approach to space exploration. As part of MoonDAOs mission, we will send MoonDAO members to space and beyond, as well as fund space research and further humanities exploration of the unknown! Our governance token, MOONEY, is used for decentralized community governance and gives its owners voting rights in directing the decisions made by MoonDAO. There is a fixed supply of MOONEY."

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Moon DAO (MOONEY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Moon DAO (MOONEY) Token Ekonomisi

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