Moon Maker Protocol (MMP) Nedir?

It is a platform that combines the idea of a centralized launchpad (like BSC Launchpad) with the advantage of DeFi under the concept that everyone can promote their own ideas and tokens on MMP.

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Moon Maker Protocol (MMP) Kaynağı Resmi Websitesi

Moon Maker Protocol (MMP) Token Ekonomisi

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