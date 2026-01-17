Bugünkü Moon Moon Fiyatı

Bugünkü Moon Moon (MOONMOON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 17,21 değişim gösterdi. Mevcut MOONMOON / USD dönüşüm oranı MOONMOON başına $ 0 şeklindedir.

Moon Moon, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.207,68 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 989,99M MOONMOON şeklindedir. Son 24 saat içinde MOONMOON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOONMOON, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Moon Moon (MOONMOON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,21K$ 9,21K $ 9,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,21K$ 9,21K $ 9,21K Dolaşım Arzı 989,99M 989,99M 989,99M Toplam Arz 989.994.295,811816 989.994.295,811816 989.994.295,811816

Şu anki Moon Moon piyasa değeri $ 9,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOONMOON arzı 989,99M olup, toplam arzı 989994295.811816. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,21K.