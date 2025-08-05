Moonarch (MOONARCH) Nedir?

Moonarch.app is designed to help BSC traders to get an edge, by providing several original tools. The token is used to unlock premium features and remove limitations, on top of rewarding holders with redistributon. The Top Gainers tool allows to see the tokens that have the best performance in the last 15sec/1min/5m/10m/30m/60m. The Wallet tool allows to see the user's tokens, their value and their performance. The New tokens tool allows to see the new tokens being created. The Whale watch tool allows to add addresses and watch their transactions. All of the tools work in real time and give valuable information to traders in order to make the best moves.

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Moonarch (MOONARCH) Kaynağı Resmi Websitesi

Moonarch (MOONARCH) Token Ekonomisi

Moonarch (MOONARCH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOONARCH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!