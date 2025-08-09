Moonions (MOONION) Nedir?

Moonions is a community driven meme cryptocurency based on the BSC network. It has been fair launched 16.08.2022 on pancakeswap. There where no presale or seed rounds. The team burned liquidity which locks it until ethernity, assuring safety for all moonions. The roadmap is mysterious, since moonoshi the founder of the project seems to have lost his password... To gain access to his plans, he needs help from all the moonions to recover it. There are even rumors that the first moonion that solves the riddles will be rewarded.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Moonions (MOONION) Kaynağı Resmi Websitesi

Moonions (MOONION) Token Ekonomisi

Moonions (MOONION) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOONION tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!