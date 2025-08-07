Moremoney USD (MONEY) Nedir?

Moremoney is a protocol for borrowing stablecoin while earning interest on liquidity pool tokens and other collateral assets. The protocol can convert the most popular tokens, e.g., ETH, WBTC, USDT, AVAX, to ibTKNs MONEY is backed by a basket of decentralized crypto assets including AVAX, JOE, ETH, QI, and incentivised Trader Joe and Pangolin LP.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Moremoney USD (MONEY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Moremoney USD (MONEY) Token Ekonomisi

Moremoney USD (MONEY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MONEY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!