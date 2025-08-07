Mother Earth Fiyatı (MOT)
Mother Earth (MOT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MOT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki MOT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MOT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Mother Earth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mother Earth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mother Earth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mother Earth / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+%58,47
|60 Gün
|$ 0
|+%61,45
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mother Earth fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-%0,06
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Mother Earth is a decentralized digital currency based on binance smart chain technology that trades with "MOT" symbol. This new and ingenious technological concept increases the security of the currency and allows verification of transactions. MotherEarth is an eco-friendly crypto-currency developed in collaboration with some of the best minds of Blockchain Technology. Our objective is to provide a reliable cryptocurrency for both who are looking for investment and for doing transactions via Crypto. Our team is already in talks with various Corporations and Governments globally to get it approved as a tender for transactions. Gateways for crypto as a tender have already been opened up. Further to counter our carbon footprint and give back to society, we have pledged to plant 2 million trees by end of 2022 in collaboration with various NGOs, which already began while the coin was still in it's testing stage. MotherEarth is working towards repairing the ecosystem is an integral part of its identity. Although it is multi-faceted, we have decided to address this as one of its principals - by planting trees, for "he who plants a tree plants a hope". It is our responsibility towards our ecosystem to make efforts and harness our energy and resources to put back what we are taking away and help this world become a better place and be answerable to our future generations. To make progress as planned, we would join hands with our partners and supporters throughout the reforestation process, from planting saplings and taking care of young trees, through to their establishment. In our quest, we intend to have various forces rally alongside us - influencers across various channels, private investors as well as charitable organisations that will be chosen by the community as we mature in time.
Mother Earth (MOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
