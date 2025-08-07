Mother of Memes Fiyatı (HAHA)
Mother of Memes (HAHA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HAHA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki HAHA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HAHA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Mother of Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mother of Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mother of Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mother of Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-%12,28
|60 Gün
|$ 0
|-%47,42
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mother of Memes fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HAHA is the Mother of Memes — literally. In Japanese, “HAHA” means “MAMA" and is the original meme coin of the Astar Network! Created by the OG Astar community Good Kids on the Astar zkEVM network, MAMA is now bringing the laughs to Soneium. Community The HAHA community is made up of Good Kids from all corners of crypto — builders, memers, and degens who believe laughter is serious business. The project fosters creativity through community-led projects, playful campaigns, and burn events that bring everyone together to make the Mother of Memes proud. HAHA keeps finding new ways for the community to join in, have fun, and help keep the supply tight. Tokenomics Initial Supply: 100 trillion • 60%: Initial Liquidity – Fuelling the Meme Economy • 23%: Degeneration Campaigns – Spreading the Laughter • 15%: Project Development – HAHA never stops improving • 2%: Liquidity Providers – Supporting the early builders HAHA is Deflationary by Design • LP Fee Burns - The $HAHA rewards earned by team liquidity pools are burned to keep the supply tight and deflationary, ensuring lasting token value! • Community Burns - Gather the troops! These events bring the HAHA community together to torch tokens, boost value, and celebrate the burn together! • Degen dApp Burns - Community created dApps to burn $HAHA faster than you can say MAMA, adding an extra layer of fun and chaos to HAHA’s deflationary design! • Contract Burn Feature - The ultimate power: burn your own tokens straight out of existence, shrinking the total supply forever. No dead wallets here – just annihilation!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Mother of Memes (HAHA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HAHA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 HAHA / VND
₫--
|1 HAHA / AUD
A$--
|1 HAHA / GBP
￡--
|1 HAHA / EUR
€--
|1 HAHA / USD
$--
|1 HAHA / MYR
RM--
|1 HAHA / TRY
₺--
|1 HAHA / JPY
¥--
|1 HAHA / ARS
ARS$--
|1 HAHA / RUB
₽--
|1 HAHA / INR
₹--
|1 HAHA / IDR
Rp--
|1 HAHA / KRW
₩--
|1 HAHA / PHP
₱--
|1 HAHA / EGP
￡E.--
|1 HAHA / BRL
R$--
|1 HAHA / CAD
C$--
|1 HAHA / BDT
৳--
|1 HAHA / NGN
₦--
|1 HAHA / UAH
₴--
|1 HAHA / VES
Bs--
|1 HAHA / CLP
$--
|1 HAHA / PKR
Rs--
|1 HAHA / KZT
₸--
|1 HAHA / THB
฿--
|1 HAHA / TWD
NT$--
|1 HAHA / AED
د.إ--
|1 HAHA / CHF
Fr--
|1 HAHA / HKD
HK$--
|1 HAHA / MAD
.د.م--
|1 HAHA / MXN
$--
|1 HAHA / PLN
zł--
|1 HAHA / RON
лв--
|1 HAHA / SEK
kr--
|1 HAHA / BGN
лв--
|1 HAHA / HUF
Ft--
|1 HAHA / CZK
Kč--
|1 HAHA / KWD
د.ك--
|1 HAHA / ILS
₪--