Motoko (MOTOKO) Nedir?

MOTOKO AI Coin is the native token powering Motoko, the first autonomous NFT Agent on The Major platform. Holders of Motoko Agent Coins can chat 1:1 with Motoko, have governance rights, and a stake in Motoko’s digital evolution as she grows, collaborates, and operates independently. By participating, users shape the future of decentralized agents, transforming NFTs from static assets into dynamic, self-sustaining entities​.

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Motoko (MOTOKO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Motoko (MOTOKO) Token Ekonomisi

Motoko (MOTOKO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOTOKO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!