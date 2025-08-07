Mouse In Pasta (STUCK) Nedir?

Mouse in pasta is a memecoin launched on the Cronos blockchain and backed by fury mouse gang, an OG Cronos project present for over 2 years. Our goal is to become one of the top Cronos meme projects and we have 2 ambassadors on our team: OscarRamos1 and Crobinhood01.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Mouse In Pasta (STUCK) Kaynağı Resmi Websitesi

Mouse In Pasta (STUCK) Token Ekonomisi

Mouse In Pasta (STUCK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STUCK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!