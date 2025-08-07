MoveGPT (MGPT) Nedir?

MoveGPT - The First Al Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Move Web3 Economy. We strive to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.

MoveGPT (MGPT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

MoveGPT (MGPT) Token Ekonomisi

MoveGPT (MGPT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MGPT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!