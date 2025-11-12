Bugünkü Movich Fiyatı

Bugünkü Movich (MOVICH) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 19,50 değişim gösterdi. Mevcut MOVICH / USD dönüşüm oranı MOVICH başına -- şeklindedir.

Movich, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.546,67 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,12M MOVICH şeklindedir. Son 24 saat içinde MOVICH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOVICH, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%24,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 268,24 seviyesine ulaştı.

Movich (MOVICH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,55K$ 4,55K $ 4,55K Hacim (24 Sa) $ 268,24$ 268,24 $ 268,24 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,55K$ 4,55K $ 4,55K Dolaşım Arzı 999,12M 999,12M 999,12M Toplam Arz 999.118.558,853654 999.118.558,853654 999.118.558,853654

