Mr Pumpt (PUMPT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000293 $ 0,0000293 $ 0,0000293 24 sa Düşük $ 0,00006577 $ 0,00006577 $ 0,00006577 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000293$ 0,0000293 $ 0,0000293 24 sa Yüksek $ 0,00006577$ 0,00006577 $ 0,00006577 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00015695$ 0,00015695 $ 0,00015695 En Düşük Fiyat $ 0,0000293$ 0,0000293 $ 0,0000293 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%39,14 Fiyat Değişimi (7 G) -%66,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%66,20

Mr Pumpt (PUMPT) canlı fiyatı $0,00003957. PUMPT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000293 ve en yüksek $ 0,00006577 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUMPT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00015695, en düşük fiyatı ise $ 0,0000293 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUMPT son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%39,14 ve son 7 günde -%66,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mr Pumpt (PUMPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 36,66K$ 36,66K $ 36,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,57K$ 39,57K $ 39,57K Dolaşım Arzı 926,63M 926,63M 926,63M Toplam Arz 999.981.585,822572 999.981.585,822572 999.981.585,822572

Şu anki Mr Pumpt piyasa değeri $ 36,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUMPT arzı 926,63M olup, toplam arzı 999981585.822572. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,57K.