MultiPad (MPAD) Nedir?

MultiPad is a community-governed decentralized multi-chain powered launchpad, enabling upcoming promising projects to raise funds. MultiPad will also partner with these projects and help them with marketing, go-to-market strategies, technical advice and assistance wherever needed.

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MultiPad (MPAD) Kaynağı Resmi Websitesi

MultiPad (MPAD) Token Ekonomisi

MultiPad (MPAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MPAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!