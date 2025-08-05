MUMMAT (MUMMAT) Nedir?

Es un meme inspirado en Matt Furie, , nuestro objetivo es llegar a 1M+ y mantenernos ahí. Somos un equipo legítimo con nuestro propio artista que creará contenido diario (2-3 piezas), incluyendo imágenes de memes y animaciones, editor de vídeo de primera que hará vídeos de memes diarios y un cómic con las aventuras del personaje. Merchandising para regalar, NFT en las primeras semanas, serie de animación en el futuro, un creador web y fondos propios para gastar en marketing. Mods, 9 raiders para mantener en el top 10 diario, pagar anuncios dex, soltrending, listados en moontok, NTM, solhunter, comparemarketcap, CG/CMC por supuesto, KOLs, etc.

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MUMMAT (MUMMAT) Kaynağı Resmi Websitesi

MUMMAT (MUMMAT) Token Ekonomisi

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