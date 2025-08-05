MUMUBIT TOKEN (MCTP) Nedir?

Mumubit is an innovative multi-chain IDO platform, supporting third-party projects and building its own ecosystem, including mini Telegram games. Founded in 2021 in Toronto, it offers tools for blockchain projects, such as a fundraising platform, a user growth platform, and a Node Builder System. At its core is the MCTP token, powering transactions, rewards, and governance. Mumubit’s Node Builder System includes Validator, Influencer, and Contributor nodes, each with specific roles. Upcoming projects include a decentralized exchange (DEX) and games that integrate MCTP for immersive play and ecosystem engagement.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MUMUBIT TOKEN (MCTP) Kaynağı Resmi Websitesi

MUMUBIT TOKEN (MCTP) Token Ekonomisi

MUMUBIT TOKEN (MCTP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MCTP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!