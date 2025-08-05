Mur Cat (MUR) Nedir?

The Mur Cat appeared in Japan in 2013.Its image shows a dull expression while taking a bath,and its lines are illogical and appear to be mentally retarded.In 2019,it became the most famous cat internet meme in the world,"Scare!"

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Mur Cat (MUR) Kaynağı Resmi Websitesi

Mur Cat (MUR) Token Ekonomisi

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