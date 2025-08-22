MuxyAI Fiyatı (MAI)
--
--
%0,00
%0,00
MuxyAI (MAI) canlı fiyatı --. MAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01913929, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MAI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki MuxyAI piyasa değeri $ 58,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAI arzı 710,00M olup, toplam arzı 900000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 73,83K.
Gün içerisinde, MuxyAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MuxyAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MuxyAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MuxyAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|%0,00
|60 Gün
|$ 0
|-%80,28
|90 Gün
|$ 0
|--
MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph, with the MAI token—an AI meme token—at its core that simultaneously fuels community engagement and serves as the native currency for transactions and rewards. The protocol consists of four essential components: a Payment Gateway that enables seamless crypto transactions between AI Agents and MCP services using the MAI token; a Developer Toolkit offering SDKs, templates, and dashboards to streamline MCP deployment and integration; an Incentive Protocol that distributes dynamic MAI token rewards based on service usage and quality to encourage top-tier contributions; and an MCP Launchpad that facilitates fundraising, token issuance, and liquidity bootstrapping for new MCP projects, leveraging the MAI token to align incentives and strengthen community support.
