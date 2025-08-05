Muzki (MUZKI) Nedir?

Muzki (MUZKI) is a character that has emerged from the shadows of the cryptosphere through a community takeover onto the main stage. Described as "The Mouse of Solana", Muzki has captured thousands of hearts with the mission to become a vital player next to the dominant cat tokens on Solana and play a crucial role in the global meme culture on the Solana blockchain. The mouse stays in the castle.

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Muzki (MUZKI) Kaynağı Resmi Websitesi

Muzki (MUZKI) Token Ekonomisi

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