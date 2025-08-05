MxmBoxcEus Token Fiyatı (MBE)
MxmBoxcEus Token (MBE), şu anda 0,02204819 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MBE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MxmBoxcEus Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00015454.
Son 30 gün içerisinde, MxmBoxcEus Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0042694357.
Son 60 gün içerisinde, MxmBoxcEus Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0044306344.
Son 90 gün içerisinde, MxmBoxcEus Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00015454
|+%0,71
|30 Gün
|$ +0,0042694357
|+%19,36
|60 Gün
|$ +0,0044306344
|+%20,10
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MxmBoxcEus Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,71
-%8,42
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MBE is a new metaverse crypto digital ecology, an updated iteration on the basis of the traditional blockchain ecology, issuing new digital Token and opening up more brand new application scenarios. The MBE community has carried out a reform of the traditional financial sector, aiming to reform the entire blockchain market. The community issued a new digital token of the same name, CIRCLE, which deepens the depth of the DeFi domain and builds a new consensus concept and pass-through economic model of the metaverse game ecology. MBE utilizes a highly autonomous community with its own circulating currency, allowing users to build new content, socialization, order and economy in a world of their own. MBE establishes a new set of game play and LP pledge mining operation model, aiming to build a decentralized metaverse ecosystem of DeFi+Web3.0+Chain Tour+NFT.
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|1 MBE / VND
₫580,19811985
|1 MBE / AUD
A$0,0339542126
|1 MBE / GBP
￡0,0165361425
|1 MBE / EUR
€0,0189614434
|1 MBE / USD
$0,02204819
|1 MBE / MYR
RM0,0932638437
|1 MBE / TRY
₺0,8964794054
|1 MBE / JPY
¥3,21903574
|1 MBE / ARS
ARS$29,9160866015
|1 MBE / RUB
₽1,7583431525
|1 MBE / INR
₹1,9391383105
|1 MBE / IDR
Rp361,4456798736
|1 MBE / KRW
₩30,5376250776
|1 MBE / PHP
₱1,2629203232
|1 MBE / EGP
￡E.1,0680143236
|1 MBE / BRL
R$0,1210445631
|1 MBE / CAD
C$0,0302060203
|1 MBE / BDT
৳2,6881153248
|1 MBE / NGN
₦33,5588885533
|1 MBE / UAH
₴0,9209528963
|1 MBE / VES
Bs2,77807194
|1 MBE / CLP
$21,29855154
|1 MBE / PKR
Rs6,2546305392
|1 MBE / KZT
₸11,9179286226
|1 MBE / THB
฿0,7125975008
|1 MBE / TWD
NT$0,6599023267
|1 MBE / AED
د.إ0,0809168573
|1 MBE / CHF
Fr0,017638552
|1 MBE / HKD
HK$0,1728578096
|1 MBE / MAD
.د.م0,1999770833
|1 MBE / MXN
$0,416710791
|1 MBE / PLN
zł0,0813578211
|1 MBE / RON
лв0,0965710722
|1 MBE / SEK
kr0,2129855154
|1 MBE / BGN
лв0,0370409592
|1 MBE / HUF
Ft7,6079484414
|1 MBE / CZK
Kč0,4685240375
|1 MBE / KWD
د.ك0,00672469795
|1 MBE / ILS
₪0,0751843279