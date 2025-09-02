MyPal4Life (MPAL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00078147 $ 0,00078147 $ 0,00078147 24 sa Düşük $ 0,00088541 $ 0,00088541 $ 0,00088541 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00078147$ 0,00078147 $ 0,00078147 24 sa Yüksek $ 0,00088541$ 0,00088541 $ 0,00088541 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00088541$ 0,00088541 $ 0,00088541 En Düşük Fiyat $ 0,00078147$ 0,00078147 $ 0,00078147 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,21 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MyPal4Life (MPAL) canlı fiyatı $0,00080372. MPAL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00078147 ve en yüksek $ 0,00088541 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MPAL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00088541, en düşük fiyatı ise $ 0,00078147 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MPAL son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,21 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MyPal4Life (MPAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,37M$ 80,37M $ 80,37M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki MyPal4Life piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MPAL arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 80,37M.