PC0000061 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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NA Music Royalties SSTL Fiyatı (PC0000061)

NA Music Royalties SSTL (PC0000061) Canlı Fiyat Grafiği

$1
$1$1
%0,001D
USD

Bugünkü NA Music Royalties SSTL (PC0000061) Fiyatı

NA Music Royalties SSTL (PC0000061), şu anda 1,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PC0000061 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

NA Music Royalties SSTL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
NA Music Royalties SSTL 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında NA Music Royalties SSTL (PC0000061) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, NA Music Royalties SSTL / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, NA Music Royalties SSTL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NA Music Royalties SSTL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NA Music Royalties SSTL / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

NA Music Royalties SSTL (PC0000061) Fiyat Analizi

En güncel NA Music Royalties SSTL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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NA Music Royalties SSTL (PC0000061) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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NA Music Royalties SSTL (PC0000061) Nedir?

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes line of credit for company that provides advances to music artists which are recouped via future royalty revenues. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "North America Music Royalties Senior Secured Term Loan" deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

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NA Music Royalties SSTL (PC0000061) Kaynağı

Resmi Websitesi

NA Music Royalties SSTL (PC0000061) Token Ekonomisi

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PC0000061 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PC0000061 / VND
26.315
1 PC0000061 / AUD
A$1,53
1 PC0000061 / GBP
0,74
1 PC0000061 / EUR
0,85
1 PC0000061 / USD
$1
1 PC0000061 / MYR
RM4,24
1 PC0000061 / TRY
40,37
1 PC0000061 / JPY
¥148
1 PC0000061 / RUB
78,52
1 PC0000061 / INR
86,14
1 PC0000061 / IDR
Rp16.393,44
1 PC0000061 / KRW
1.390,82
1 PC0000061 / PHP
57,11
1 PC0000061 / EGP
￡E.49,42
1 PC0000061 / BRL
R$5,58
1 PC0000061 / CAD
C$1,37
1 PC0000061 / BDT
121,35
1 PC0000061 / NGN
1.531,39
1 PC0000061 / UAH
41,74
1 PC0000061 / VES
Bs116
1 PC0000061 / CLP
$963
1 PC0000061 / PKR
Rs284,9
1 PC0000061 / KZT
532,76
1 PC0000061 / THB
฿32,38
1 PC0000061 / TWD
NT$29,41
1 PC0000061 / AED
د.إ3,67
1 PC0000061 / CHF
Fr0,8
1 PC0000061 / HKD
HK$7,84
1 PC0000061 / MAD
.د.م9,05
1 PC0000061 / MXN
$18,75
1 PC0000061 / PLN
3,65
1 PC0000061 / RON
лв4,36
1 PC0000061 / SEK
kr9,66
1 PC0000061 / BGN
лв1,68
1 PC0000061 / HUF
Ft343,28
1 PC0000061 / CZK
21,19
1 PC0000061 / KWD
د.ك0,305
1 PC0000061 / ILS
3,35