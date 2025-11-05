NAGA (NGC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,74 En Düşük Fiyat $ 0,00300784 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%24,80

NAGA (NGC) canlı fiyatı $0,00300805. NGC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NGC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,74, en düşük fiyatı ise $ 0,00300784 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NGC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%24,80 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NAGA (NGC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 234,36K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 234,36K Dolaşım Arzı 77,91M Toplam Arz 77.910.266,0

Şu anki NAGA piyasa değeri $ 234,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NGC arzı 77,91M olup, toplam arzı 77910266.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 234,36K.