NEAT (NEAT) Nedir?

NEAT is the the first inscription built on NEAR Protocol, notable for its one-key mint function, decentralized nature, low transaction fees, and user-friendly interface.

NEAT (NEAT) Kaynağı Whitepaper

NEAT (NEAT) Token Ekonomisi

NEAT (NEAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!