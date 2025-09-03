NEMESIS Hakkında Daha Fazla Bilgi

Nemesis AI Trader Fiyatı (NEMESIS)

1 NEMESIS / USD Canlı Fiyatı:

$0,00034037
$0,00034037$0,00034037
+%50,201D
Nemesis AI Trader (NEMESIS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:14:51 (UTC+8)

Nemesis AI Trader (NEMESIS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00220969
$ 0,00220969$ 0,00220969

$ 0
$ 0$ 0

-%0,30

+%50,25

+%28,38

+%28,38

Nemesis AI Trader (NEMESIS) canlı fiyatı --. NEMESIS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NEMESIS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00220969, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NEMESIS son bir saatte -%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte +%50,25 ve son 7 günde +%28,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nemesis AI Trader (NEMESIS) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 340,37K
$ 340,37K$ 340,37K

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Nemesis AI Trader piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NEMESIS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 340,37K.

Nemesis AI Trader (NEMESIS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Nemesis AI Trader / USD fiyat değişimi, $ +0,00011383.
Son 30 gün içerisinde, Nemesis AI Trader / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nemesis AI Trader / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nemesis AI Trader / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00011383+%50,25
30 Gün$ 0+%102,91
60 Gün$ 0-%20,12
90 Gün$ 0--

Nemesis AI Trader (NEMESIS) Nedir?

AI-powered autonomous day trading fund, executing trades with exceptional precision, free from human emotional biases

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Nemesis AI Trader (NEMESIS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nemesis AI Trader Fiyat Tahmini (USD)

Nemesis AI Trader (NEMESIS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Nemesis AI Trader (NEMESIS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Nemesis AI Trader için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Nemesis AI Trader fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NEMESIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Nemesis AI Trader (NEMESIS) Token Ekonomisi

Nemesis AI Trader (NEMESIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEMESIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Nemesis AI Trader (NEMESIS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Nemesis AI Trader (NEMESIS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NEMESIS fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NEMESIS / USD güncel fiyatı nedir?
NEMESIS / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Nemesis AI Trader varlığının piyasa değeri nedir?
NEMESIS piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NEMESIS arzı nedir?
Dolaşımdaki NEMESIS arzı, 0,00 USD.
NEMESIS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NEMESIS, ATH fiyatı olan 0,00220969 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NEMESIS fiyatı (ATL) nedir?
NEMESIS, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
NEMESIS işlem hacmi nedir?
NEMESIS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NEMESIS bu yıl daha da yükselir mi?
NEMESIS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NEMESIS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:14:51 (UTC+8)

Nemesis AI Trader (NEMESIS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

