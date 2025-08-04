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Neural3D Fiyatı (SN46)

Listelenmedi

Neural3D (SN46) Canlı Fiyat Grafiği

$0,870315
$0,870315$0,870315
+%5,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Neural3D (SN46) Fiyatı

Neural3D (SN46), şu anda 0,870327 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,75M USD piyasa değerine sahiptir. SN46 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Neural3D Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,23
Neural3D 24 saatlik fiyat değişimi
2,01M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Neural3D (SN46) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Neural3D / USD fiyat değişimi, $ +0,04325068.
Son 30 gün içerisinde, Neural3D / USD fiyat değişimi, $ +0,0956776580.
Son 60 gün içerisinde, Neural3D / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Neural3D / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04325068+%5,23
30 Gün$ +0,0956776580+%10,99
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Neural3D (SN46) Fiyat Analizi

En güncel Neural3D fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,821829
$ 0,821829$ 0,821829

$ 0,910915
$ 0,910915$ 0,910915

$ 2,09
$ 2,09$ 2,09

-%0,18

+%5,23

-%4,58

Neural3D (SN46) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,75M
$ 1,75M$ 1,75M

--
----

2,01M
2,01M 2,01M

Neural3D (SN46) Nedir?

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Neural3D (SN46) Kaynağı

Resmi Websitesi

Neural3D (SN46) Token Ekonomisi

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SN46 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN46 / VND
22.902,655005
1 SN46 / AUD
A$1,34030358
1 SN46 / GBP
0,65274525
1 SN46 / EUR
0,74848122
1 SN46 / USD
$0,870327
1 SN46 / MYR
RM3,68148321
1 SN46 / TRY
35,39619909
1 SN46 / JPY
¥127,938069
1 SN46 / ARS
ARS$1.187,34360975
1 SN46 / RUB
69,39987498
1 SN46 / INR
76,27545828
1 SN46 / IDR
Rp14.267,65345488
1 SN46 / KRW
1.203,76668024
1 SN46 / PHP
49,91325345
1 SN46 / EGP
￡E.42,15863988
1 SN46 / BRL
R$4,82161158
1 SN46 / CAD
C$1,19234799
1 SN46 / BDT
105,98842206
1 SN46 / NGN
1.326,71777553
1 SN46 / UAH
36,31004244
1 SN46 / VES
Bs107,050221
1 SN46 / CLP
$842,476536
1 SN46 / PKR
Rs246,68548488
1 SN46 / KZT
469,93306365
1 SN46 / THB
฿28,22470461
1 SN46 / TWD
NT$25,97055768
1 SN46 / AED
د.إ3,19410009
1 SN46 / CHF
Fr0,6962616
1 SN46 / HKD
HK$6,82336368
1 SN46 / MAD
.د.م7,88516262
1 SN46 / MXN
$16,39696068
1 SN46 / PLN
3,21150663
1 SN46 / RON
лв3,81203226
1 SN46 / SEK
kr8,40735882
1 SN46 / BGN
лв1,47085263
1 SN46 / HUF
Ft299,59266321
1 SN46 / CZK
18,48574548
1 SN46 / KWD
د.ك0,265449735
1 SN46 / ILS
2,9591118