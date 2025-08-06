NexAI Fiyatı (NEX)
NexAI (NEX), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. NEX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, NexAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NexAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NexAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NexAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+%33,23
|60 Gün
|$ 0
|+%28,72
|90 Gün
|$ 0
|--
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-%12,19
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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