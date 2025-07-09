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Nexus Pro Token Fiyatı (NPT)

Nexus Pro Token (NPT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00121297
$0,00121297$0,00121297
%0,001D
USD

Bugünkü Nexus Pro Token (NPT) Fiyatı

Nexus Pro Token (NPT), şu anda 0,00121297 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. NPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nexus Pro Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Nexus Pro Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nexus Pro Token (NPT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nexus Pro Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nexus Pro Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0000900956.
Son 60 gün içerisinde, Nexus Pro Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0004313636.
Son 90 gün içerisinde, Nexus Pro Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0000900956-%7,42
60 Gün$ -0,0004313636-%35,56
90 Gün$ 0--

Nexus Pro Token (NPT) Fiyat Analizi

En güncel Nexus Pro Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 1,93
$ 1,93$ 1,93

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Nexus Pro Token (NPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Nexus Pro Token (NPT) Nedir?

Nexus Pro Token, we are pioneering the next evolution in the digital entertainment and gaming industries. Born out of a passion for cutting-edge technology and a commitment to delivering unparalleled value to our community, Nexus Pro Token is set to redefine the way we engage with gaming, entertainment, and beyond.

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Nexus Pro Token (NPT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Nexus Pro Token (NPT) Token Ekonomisi

Nexus Pro Token (NPT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NPT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NPT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NPT / VND
31,91930555
1 NPT / AUD
A$0,0018558441
1 NPT / GBP
0,0008854681
1 NPT / EUR
0,0010310245
1 NPT / USD
$0,00121297
1 NPT / MYR
RM0,0051551225
1 NPT / TRY
0,0485673188
1 NPT / JPY
¥0,17709362
1 NPT / RUB
0,0948421243
1 NPT / INR
0,1039393993
1 NPT / IDR
Rp19,5640295191
1 NPT / KRW
1,6684523647
1 NPT / PHP
0,0686177129
1 NPT / EGP
￡E.0,0601997011
1 NPT / BRL
R$0,0066106865
1 NPT / CAD
C$0,0016496392
1 NPT / BDT
0,1478853024
1 NPT / NGN
1,8575301283
1 NPT / UAH
0,0506900163
1 NPT / VES
Bs0,13585264
1 NPT / CLP
$1,14261774
1 NPT / PKR
Rs0,3450778353
1 NPT / KZT
0,6307686594
1 NPT / THB
฿0,0396519893
1 NPT / TWD
NT$0,0353823349
1 NPT / AED
د.إ0,0044515999
1 NPT / CHF
Fr0,0009582463
1 NPT / HKD
HK$0,0095096848
1 NPT / MAD
.د.م0,01091673
1 NPT / MXN
$0,0225369826
1 NPT / PLN
0,0043909514
1 NPT / RON
лв0,0052521601
1 NPT / SEK
kr0,0115353447
1 NPT / BGN
лв0,0020135302
1 NPT / HUF
Ft0,4145446272
1 NPT / CZK
0,0254966294
1 NPT / KWD
د.ك0,00036995585
1 NPT / ILS
0,0040270604