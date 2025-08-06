NexusAI Fiyatı (NEXUSAI)
NexusAI (NEXUSAI), şu anda 0,00029603 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. NEXUSAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, NexusAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NexusAI / USD fiyat değişimi, $ +0,0001087092.
Son 60 gün içerisinde, NexusAI / USD fiyat değişimi, $ +0,0001065109.
Son 90 gün içerisinde, NexusAI / USD fiyat değişimi, $ +0,0001325718615008104.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,92
|30 Gün
|$ +0,0001087092
|+%36,72
|60 Gün
|$ +0,0001065109
|+%35,98
|90 Gün
|$ +0,0001325718615008104
|+%81,10
En güncel NexusAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%0,92
-%6,50
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NexusAI merges the power of Depin with advanced AI capabilities What is NexusAI NexusAI stands at the forefront of the next generation in digital infrastructure management and automation, leveraging the power of Artificial Intelligence (AI) to revolutionize how tasks are executed. Moving beyond traditional, manual operations, NexusAI introduces an AI-centric approach that enhances efficiency and accessibility in blockchain infrastructure development and management. Our vision is to democratize these processes, making them available to a wider audience beyond those with extensive technical expertise. NexusAI Key Features NexusAI NEXUSAI NODES NexusAI nodes are at the heart of our ecosystem, offering users access to AI-powered nodes pre-configured with essential software. NexusAI NEXUSAI MARKETPLACE The NexusAI Marketplace is a platform where users can buy and sell custom-trained NexusAI nodes. NexusAI NEXUSAI NETWORK Built upon the infrastructure provided by NexusAI nodes, our network utilizes a novel consensus mechanism known as Proof of Knowledge (POK)
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|1 NEXUSAI / VND
₫7,79002945
|1 NEXUSAI / AUD
A$0,0004558862
|1 NEXUSAI / GBP
￡0,0002220225
|1 NEXUSAI / EUR
€0,0002545858
|1 NEXUSAI / USD
$0,00029603
|1 NEXUSAI / MYR
RM0,0012492466
|1 NEXUSAI / TRY
₺0,0120365798
|1 NEXUSAI / JPY
¥0,04351641
|1 NEXUSAI / ARS
ARS$0,3962894404
|1 NEXUSAI / RUB
₽0,0237771296
|1 NEXUSAI / INR
₹0,0259647913
|1 NEXUSAI / IDR
Rp4,8529500432
|1 NEXUSAI / KRW
₩0,4117244446
|1 NEXUSAI / PHP
₱0,0170306059
|1 NEXUSAI / EGP
￡E.0,0143367329
|1 NEXUSAI / BRL
R$0,001628165
|1 NEXUSAI / CAD
C$0,0004055611
|1 NEXUSAI / BDT
৳0,0361008585
|1 NEXUSAI / NGN
₦0,4526446715
|1 NEXUSAI / UAH
₴0,012344451
|1 NEXUSAI / VES
Bs0,03729978
|1 NEXUSAI / CLP
$0,28596498
|1 NEXUSAI / PKR
Rs0,0838593784
|1 NEXUSAI / KZT
₸0,1592404576
|1 NEXUSAI / THB
฿0,009591372
|1 NEXUSAI / TWD
NT$0,0088631382
|1 NEXUSAI / AED
د.إ0,0010864301
|1 NEXUSAI / CHF
Fr0,000236824
|1 NEXUSAI / HKD
HK$0,0023208752
|1 NEXUSAI / MAD
.د.م0,002693873
|1 NEXUSAI / MXN
$0,0055416816
|1 NEXUSAI / PLN
zł0,0010923507
|1 NEXUSAI / RON
лв0,0012966114
|1 NEXUSAI / SEK
kr0,0028566895
|1 NEXUSAI / BGN
лв0,0004973304
|1 NEXUSAI / HUF
Ft0,1017958361
|1 NEXUSAI / CZK
Kč0,006275836
|1 NEXUSAI / KWD
د.ك0,00009028915
|1 NEXUSAI / ILS
₪0,0010213035