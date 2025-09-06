NightVerse Game (NVG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00103817 24 sa Yüksek $ 0,00134652 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,684619 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,50 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,40

NightVerse Game (NVG) canlı fiyatı $0,00105748. NVG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00103817 ve en yüksek $ 0,00134652 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NVG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,684619, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NVG son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,50 ve son 7 günde +%10,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NightVerse Game (NVG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,06K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 1.000.000,0

Şu anki NightVerse Game piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NVG arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,06K.