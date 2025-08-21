NiiFi (NIIFI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,332432$ 0,332432 $ 0,332432 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +%4,52 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,52

NiiFi (NIIFI) canlı fiyatı --. NIIFI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NIIFI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,332432, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NIIFI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%4,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NiiFi (NIIFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 764,22K$ 764,22K $ 764,22K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 888.888.888,0 888.888.888,0 888.888.888,0

Şu anki NiiFi piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NIIFI arzı 0,00 olup, toplam arzı 888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 764,22K.