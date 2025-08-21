NinaPumps (NINA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,21 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,39 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,18

NinaPumps (NINA) canlı fiyatı --. NINA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NINA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NINA son bir saatte -%0,21 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,39 ve son 7 günde -%9,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NinaPumps (NINA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38.670.622.589,22T$ 38.670.622.589,22T $ 38.670.622.589,22T Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 6,9e+28 6,9e+28 6,9e+28

Şu anki NinaPumps piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NINA arzı 0,00 olup, toplam arzı 6.9e+28. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38.670.622.589,22T.