NINA Hakkında Daha Fazla Bilgi

NINA Fiyat Bilgileri

NINA Resmi Websitesi

NINA Token Ekonomisi

NINA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

NinaPumps Logosu

NinaPumps Fiyatı (NINA)

Listelenmedi

1 NINA / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
NinaPumps (NINA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-21 17:48:58 (UTC+8)

NinaPumps (NINA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,21

-%0,39

-%9,18

-%9,18

NinaPumps (NINA) canlı fiyatı --. NINA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NINA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NINA son bir saatte -%0,21 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,39 ve son 7 günde -%9,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NinaPumps (NINA) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 38.670.622.589,22T
$ 38.670.622.589,22T$ 38.670.622.589,22T

0,00
0,00 0,00

6,9e+28
6,9e+28 6,9e+28

Şu anki NinaPumps piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NINA arzı 0,00 olup, toplam arzı 6.9e+28. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38.670.622.589,22T.

NinaPumps (NINA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, NinaPumps / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NinaPumps / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NinaPumps / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NinaPumps / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,39
30 Gün$ 0+%10,66
60 Gün$ 0+%76,10
90 Gün$ 0--

NinaPumps (NINA) Nedir?

With the proliferation of social media branding and marketing, $NINA positions itself uniquely in the cryptocurrency space as a firebrand in the massive online conflict between Logan Paul and Dillon Danis for their upcoming boxing match and fallout. The established $NINA community engages alongside the current media campaign making headlines around the world with a large viral presence. Keying in on the controversial relationship claims of Logan’s new fiance Nina Agdal, the $NINA community fights alongside Dillon Danis; supporting his efforts with viral marketing in the social media campaign against the colossal presence of Logan Paul. $NINA currently has the following accolades: - Dextools score of 81 - Liquidity locked for 69 years - Developer tokens locked for 69 days with less than 5% of circulating supply and less than 5% of liquidity - Website built and updated: ninapumps.xyz - Telegram link updated: https://t.me/+Y56ep6KK9pZmOTkx

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

NinaPumps (NINA) Kaynağı

Resmi Websitesi

NinaPumps Fiyat Tahmini (USD)

NinaPumps (NINA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? NinaPumps (NINA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak NinaPumps için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

NinaPumps fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NINA Varlığından Yerel Para Birimlerine

NinaPumps (NINA) Token Ekonomisi

NinaPumps (NINA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NINA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: NinaPumps (NINA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü NinaPumps (NINA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NINA fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NINA / USD güncel fiyatı nedir?
NINA / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
NinaPumps varlığının piyasa değeri nedir?
NINA piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NINA arzı nedir?
Dolaşımdaki NINA arzı, 0,00 USD.
NINA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NINA, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NINA fiyatı (ATL) nedir?
NINA, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
NINA işlem hacmi nedir?
NINA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NINA bu yıl daha da yükselir mi?
NINA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NINA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-21 17:48:58 (UTC+8)

NinaPumps (NINA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
08-19 03:40:00Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.