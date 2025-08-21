nioctiB (NIOCTIB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0011231 $ 0,0011231 $ 0,0011231 24 sa Düşük $ 0,00119309 $ 0,00119309 $ 0,00119309 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0011231$ 0,0011231 $ 0,0011231 24 sa Yüksek $ 0,00119309$ 0,00119309 $ 0,00119309 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,242241$ 0,242241 $ 0,242241 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,91 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,93 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,10 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,10

nioctiB (NIOCTIB) canlı fiyatı $0,00116395. NIOCTIB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0011231 ve en yüksek $ 0,00119309 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NIOCTIB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,242241, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NIOCTIB son bir saatte -%0,91 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,93 ve son 7 günde -%15,10 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

nioctiB (NIOCTIB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,44K$ 24,44K $ 24,44K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki nioctiB piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NIOCTIB arzı 0,00 olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,44K.